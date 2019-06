Poksimaailma šokeerinud Ruiz jr kritiseeris Joshuat: ta ei oska üldse poksida

Kaspar Ruus RUS

Andy Ruiz jr Foto: Luis Cortes/Reuters

Juuni alguses seni võitmatuna püsinud Anthony Joshua esmakordselt alistanud Andy Ruiz jr on kindel, et ka kordusmatšis triumfeerib just tema.