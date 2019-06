Poksimaailma šokeerinud Andy Ruiz võib ühest tiitlivööst ilma jääda

Joshua'd alistades sai Ruiz ise WBA, WBO, IBO ja IBF-i tiitlivööde omanikuks. Pärast laupäevast poksimatši kuulutati koheselt välja soov korraldada korduskohtumine. Korduskohtumine peaks toimuma esialgse seisu kohaselt tänavuse aasta novembris või detsembris, kuid seal ei pruugi enam kõik neli vööd kaalul olla.

Nimelt kirjutab Briti meedia, et üheks poksiorganisatsiooniks olev IBF (International Boxing Federation) võib nõuda, et Ruiz tuleks juba enne Joshuaga korduskohtumist poksiringi, et ta kaitseks oma IBF-i vööd tiitlinõudleja Kubrat Palevi vastu. Kuna Ruiz eelistaks siiski esmajärjekorras uut matši Joshuaga, jääks ta keeldumise korral IBF-i tiitlivööst ilma.

Ruiz võitis Joshuat seitsmendas ringis tehnilise nokaudiga.