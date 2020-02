Poksilegendi poeg Evan Holyfield pühkis vastase teelt 82 sekundiga

Poksilegendi Evander Holyfieldi poeg lõi 82 sekundi jooksul vastase kolm korda pikali, enne kui kohtunik matši peatas.

Holyfieldi toetasid ringi ääres tema isa ja NFL-is jalgpallurist vend Elijah.

"Kui ma ringis olen, ei mõtle ma sellele, et ta (isa) seal on, sest tulevikus hakkavad mind ka paljud teised vaatama ning kui ma juba oma isa ees närvi lähen, saab see suurema publiku ees veel raskem olema," kommenteeris Evan.

"Ma ei ütleks, et ma tema jälgedes käin. Poks on lihtsalt miski, mis mulle omaseks sai. Tegin esimese matši juba 8-aastaselt ja võitsin selle. Seejärel pani ema mind kuni 14-aastaseks saamiseni nii paljudesse erinevatesse trennidesse, kui suutis."

Holyfield tegi profidebüüdi 2019. aasta novembris, kui alistas Las Vegases Canelo Alvarezi ja Sergei Kovalevi soojendusmatšis kaasmaalase Nick Winsteadi. Kõigest 21 päeva hiljem sai ta Houstonis samuti nokaudiga võidu Henry Mendezi üle.