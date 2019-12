Poksilegendi kahtlane surm on jätkuvalt spordimaailma üks suurimaid müsteeriume

Liston oli omal ajal poksimaailmas tõeline superstaar. Maailmameistriks tõusis ta 1962. aastal Floyd Pattersoni alistamise järel. Järgneval aastal suutis ta sama vastase taaskord avaraundis nokauteerida.

Kahele säravale võidule järgnesid aga mõneti ootamatud kaotused Muhammad Alile. Esimese heitluse eel oli Liston kihlveokontorites tõeline suursoosik, kuid kuuenda raundi järel ei olnud ta võimeline enam jätkama. Järgmisel aastal toimunud kordusmatšis võitis Ali juba avaraundi nokaudiga. Taaskord hakkasid ringlema spekulatsioonid, et Liston kaotas meelega ja teenis sellega maffia huve.

Ali käest saadud kahe kaotuse järel oli Liston jätkuvalt tippmees, kuid suuri tiitlimatše ta enam ei saanud. Seejuures poksis ta veel ka 1970. aastal.

Ajalukku on Liston läinud aga tõelise müsteeriumina. Kui treeningsaalis suutis ta võimsate löökidega purustada poksikotte, siis tema kohta on õhus jätkuvalt nii mõnigi saladus. Teadmata on nii mehe täpne sünni- kui ka surmaaeg. Väidetavalt sündis ta 1930. aastal. Täpne kuupäev on teadmata. Surmaajana on märgitud 1970. aasta detsember. Kuupäeva osas on kõige enam spekuleeritud 30. detsembriga.

Listoni surnukeha avastas 1971. aasta 5. jaanuaril tema abikaasa Geraldine, kes saabus koju kahe nädala pikkuselt reisilt. Väidetavalt teavitas Geraldine seejärel koheselt Listoni advokaati ja arsti, kuid politseisse helistas ta alles kolm tundi hiljem.

Esialgu arvati, et Liston hukkus kukkumise tagajärjel. Hiljem läks poksilegendi surm kirja heroiini üledoosina. Kui nii mõnegi kaasaegse kinnitusel oli Liston heroiinist sõltuvuses, siis teiste sõnul kartis mees kohutavalt süstlaid ja ei oleks suutnud end süstida. Lisaks ei leitud sündmuskohalt kõiki heroiini tarbimiseks vajalikke vahendeid.