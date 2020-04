Poksilegend Mike Tyson teeb kõvasti trenni, et 14-aastase vaheaja järel ringi naasta!

Viimati 2005. aasta juunis ringi astunud Tyson väitis end hiljuti olevat elu parimas vormis ning avaldas soovi ühel päeval kogu keha ära tätoveerida.

"Ma olen viimased nädal aega poksikotti tagunud. See on olnud raske, keha on juba päris kange. Olen üritanud end ringi astumiseks vormi saada. Tahan jõusaali minna ja end kolme- või neljaraundilisteks näidismatšideks vormi saada, osaleda heategevuslikel üritustel, koguda raha kodututele ja narkosõltastest jobudele nagu mina ise," rääkis Tyson Instagram Live vestluse käigus räpparile T.I.

"Teen praegu kaks tundi kardiot, tund aega rattasõitu ja jooksulinti, seejärel kergete raskustega 250-300 kordust. Seejärel taon 30 või 25 minutit poksikotti. Üritan neid kombinatsioone taas kokku panna. Tunne on nii valus, nagu oleks kolm kutti mind läbi peksnud."

Tysoni viimaseks profimatšiks jäi 2005. aasta 11. juuni kohtumine Kevin McBride'iga, mille ta kaotas. Elu 58-st matšist on ta võitnud 50 (44 nokaudiga) ja kaotanud 6.