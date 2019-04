Poksilegend Mike Tyson: mind õpetati vastaseid alandama, mul on seetõttu häbi

„Alates 12-eluaastast peale õpetati mind teisi lööma. Ma pidin neid murdma, neid alandama ja tahtejõuetuks tegema,“ rääkis Tyson ITV saates Good Morning Britain.

„Tegelikult olin ma aga arg ja ebakindel nooruk. Mul ei olnud õrna aimugi, mida ma teen. Tundsin end aga hästi ja kõik ütlesid, et olen suurepärane,“ meenutas Tyson. „Nüüd asjadele tagasi vaadates võin öelda, et tegin kõike valesti. Kogu minu elu on üks suur kahetsus. Kahetsen paljusid asju, mida olen teinud. Eriti kahetsen asju, mida tegin poksijana.“

„Soovin, et ma poleks öelnud paljusid asju, mida ma teistele poksijatele ütlesin,“ lisas ta veel.

Tysoni karjääri kõige kahetsusväärsem intsident leidis aset 1997. aasta suvel, kui ta kohtus üliraskekaalu tiitlimatšis Evander Holyfieldiga. Matš jäi lõpuks pooleli ja Holyfield kuulutati võitjaks, kuna Tyson hammustas vastast kõrvast.