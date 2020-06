Poksikuulsus Floyd Mayweather maksab George Floydi matused kinni

46-aastane Floyd suri eelmisel nädalal, kui teda arreteerinud politseinikud tema kallal jõhkrutsesid ja üks neist jalga tema kõri peal hoidis. Floyd suri hiljem haiglas. Lahkamine näitas, et surma põhjus oli lämbumine.

Mustanahalise pereisa surm on vallandanud rahutused üle kogu USA ja mujal maailmaski.

Mayweatheri lahket pakkumist kinnitas ESPN-ile esmaspäeval tema promotsioonifirma tegevjuht Leonard Ellebre.

"Ta ilmselt saab pahaseks, et ma seda ütlen, aga jah, ta maksab matuse eest kahtlemata. Ta on selliseid asju teinud viimased 20 aastat," sõnas Ellebre, lisades, et Mayweather ise ei taha sel teemal rääkida.

Floydi matused toimuvad tema perekonna advokaadi sõnul 9. juunil Houstonis. Sel neljapäeval peetakse mälestusteenistus ka Minneapolises ja laupäeval Floydi sünnikohas North Carolinas.