Poksikoondislasi saatis Leedus medalisadu, endine Eesti korvpalli noortekoondislane võitis kulla

Vaid veidi enam kui kolm aastat poksimisega tegelenud Loomägi alistas kuni 69-kilogrammiste naiste finaalis Augustina Markelionyte kohtunike ühehäälse otsusega.

"Matš oli väga võitluslik, leedulanna ei astunud tagasi ühtegi sammu," rääkis Loomägi, kellest sai esimene eestlane pärast 2014. aastat, kes Leedus poodiumi kõrgeimale astmele jõudnud. Viimati sai sellega hakkama Loomägi treener Kaupo Arro.

"See on tõesti huvitav fakt, aga olen kindel, et Berit on võimeline minu tulemusi ületama," rõõmustas Arro saavutuse üle. "Finaalis oli Berit tehniliselt leedulannast parem. Esimene raund läks pigem sisseelamiseks, kuna soojendus jäi väga lühikeseks. Teiseks raundiks saime taktika paremini paika ning siis oli üleolek juba selge. Saime väga suure kogemuse."

Varasemalt korvpalli noortekoondisse kuulunud Loomägi õpib täna Tallinna tehnikaülikoolis materjalitehnoloogiat ning soovib suuri tegusid ka ringis korda saata. "Poks annab võimaluse end pidevalt proovile panna. Läbi poksi saab ennast väga hästi tundma õppida ning nii füüsiliselt kui ka vaimselt areneda," toob Loomägi välja poksi positiivsed küljed. "Lähiajal on suureks eesmärgiks minna kuni 22-aastaste Euroopa meistrivõistlustele ning sealt medal ära tuua."

Hea situs EM-il annaks Loomägile lootust võidelda ka olümpiapileti eest. "Olümpia on suurim eesmärk. Kui seda eesmärki sel olümpial veel ellu viia ei õnnestu, siis 2024 kindlasti," on ta enesekindel. "Liigume õiges suunas," lisas ka treener Arro.

Lisaks Loomägile naasid Leedust medalitega ka kolm meeste poksikoondise liiget. Hõbedale tulnud Mark Andrejev (kuni 60kg) jõudis finaali, kuid pidi seal tunnistama soomlase Arslan Karhevi paremust. Semjon Kamanin (kuni 64kg) ning Stiven Aas (kuni 81kg) tulid pronksile.