Poksiäss Tyson Fury: mitte ainult mustanahalisi ei solvata rassistlikult

"Mina olen kannatanud rassistlike solvangute all terve oma elu. Isegi nüüd, kui ma sõidan autoga, nimetatakase mind valgeks rämpsuks," sõnas Manchesteris Iiri mustlaste järeltulijana sündinud Fury ajalehele Daily Star.

"Olen valge, kuid kannatan rassismi all, sest olen võõrast päritolu," lisas Fury. "Aga tegelikult see mind ei häiri, see on lihtsalt osa elust. Minu jaoks on vaid üks rass - inimeste rass."

Poksiässa sõnul kohtab ta veel 2020. aastal Inglismaal pubisid, kus on uste peal sildid, et mustlasi sisse ei lubata. "Isegi kui ma ütlen, et olen poksi maailmameister, mitte mingi suvaline mustlane, vastatakse mulle, et ma olen siiski sissesõitnu ning mind pole lubatud sisse lasta," lausus Inglismaa lipu all võistlev Fury.

31-aastane Fury tõusis teistkordselt raskekaalu maailmameistriks tänavu veebruaris, kui alistas tiitlimatšis Deontay Wilderi.