Poksi MM: Stiven Aas kohtub täna karmi valgevenelasega

Poolraskekaalus astub täna võitlustulle 19-aastane Aas, kelle vastaseks on Valgevene koondise esinumber Mihhail Dauhaliavets.

29-aastasel Dauhaliavetsil on amatöörkarjäärist jäänud pihku juba nii mõndagi. Mehe suurim saavutus on kindlasti Londoni olümpiamängudele pääsemine 2012. aastal. Olgugi, et seal tuli kaotus kohe avaringis, on mees teinud midagi, mida ükski amatöörpoksija Eestist veel teinud

pole. Lisaks on tegemist omaaegse juunioride EMi pronksiga ning 2008. aasta sõjaväelaste MMi hõbedaga.

Kergekeskkaalu Eesti meister, 20-aastane Kamanin kohtub avaringis itaallase Gianluigi Malangaga. Malanga näol on tegemist noore Itaalia koondislasega, kelle jaoks on MM sarnaselt Kamaninile elu suurim võistlus.

Siiski on Malangal ette näidata hea tulemus sel aastal toimunud kuni 22-aastaste Euroopa meistrivõistlustelt, kus ta kergekaalus (kuni 64 kg) ehk kaal madalamal viienda koha pälvis.

Kamanini ja Malanga matš toimub 13. septembril.