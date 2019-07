Paljastus: Briti poksistaar käis vaid paar tundi enne võitu kolumblase üle antidopinguagentuuris ülekuulamisel

Gunnar Leheste reporter

Dillian Whyte (vasakul) Oscar Rivase vastu. Foto: PA Pictures/Scanpix

Eile sai avalikuks, et Briti raskekaalu poksja Dillian Whyte on andnud positiivse dopinguproovi, mistõttu on ohus tema tiitlimatš ameeriklase Deontay Wilderiga.