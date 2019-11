Praeguseks on jõutud kokkuleppele, et duo läheb taas vastamisi 7. detsembril Saudi Araabias Diriyah'is. Nüüdseks on Ruiz võtnud dieedi tõsiselt käsile ning mees jälgib hoolega, mida ta sööb. Sportsmail kirjutab, et mehhiklane on isegi vähendanud Snickersite kogust ja seda ikka põhjusel, et mehe sooviks on taaskord poksimaailma šokeerida.

„Andy kehakaal on langemas. Ta tööab jõusaalis väga võimsalt,“ teatas mehhiklase toitumisspetsialist Zoha Matin. „Tema dieet? Ta sööb kala ja sparringupäevadel pastat. Mõned patupäevad on olnud, kuid midagi hullu ei ole. Eesmärgiks on siiski tervislik toimumine.“

1. juunil Joshuaga kohtudes oli Ruizi võistluskaaluks 121 kg. Kordusmatšiks sooviks ta kehakaalu viia 113 kg peale. Umbes samas kaalus on ka Joshua.