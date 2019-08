„Paks Poiss" ei ole pakutud tingimustega rahul ning tahab Joshuat taaskord oma koduõuel nüpeldada

Ruizi sõnul toimub kordusmatš tema tingimustel ning ta tahab duelli taaskord pidada USA-s. Mehhiklasest poksiäss on USA-s sündinud ja tahab kordusmatši pidada just seal.

Kahe kange esimene duell leidis aset 1. juunil New Yorgis. Toona võitis Ruiz seitsmenda raundi tehnilise nokaudiga.

„Kordusmatš tuleb, kuid see tuleb minu tiimi tingimuste järgi. Toome kordusmatši taas USA-sse. See toimub peagi,“ teatas „Paksu Poisi“ hüüdnime kandev Ruiz sotsiaalmeedias.

Joshua promootori Eddie Hearni sõnul ei saa Ruiz enam ühtegi tingimust esitada, kuna kõik lepingud on juba allkirjad saanud. „Leping kordusmatši tarbeks sõlmiti juba esimese matši eel. Mõlemad mehed allkirjastasid selle samaaegselt. Ühtegi teist lepingut ei ole,“ teatas Hearn Sky Sportsile.

„Meie peame lihtsalt Ruizile teatama matši toimumise koha ja aja. Olemegi seda juba teinud. Nii need asjad lihtsalt on. Tal on kordusmatši pidamiseks lepinguline kohustus,“ lisas Hearn.

Suure tiitliheitluse eel toimub ka korralik promotuur. Kokku peetakse kolm pressikonverentsi, mis toimuvad septembri alguses nii Riyadhis, New Yorgis ja Londonis.