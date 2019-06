Päev suure tiitlimatšini: poksimaailma valitseja Anthony Joshua teeb USA-s debüüdi

Päev enne duelli astusid mehed New Yorgis ka kaalule. Joshual lõi ette number 112 kg ning Ruizil 121,5 kg.

„Vladimir Klitškoga poksides kaalusin ma 116 kg. Seda oli liiga palju. Olin liiga raske,“ tunnistas Joshua, et sel korral on ta tunduvalt paremas vormis.

Joshua esimest USA-s peetavat profimatši tuleb New Yorki vaatama koguni 8000 britti.

29-aastane Joshua on profina pidanud 22 matši nig kõik on lõppenud ka tema võiduga. Nokaudiga võite on tulnud 21.

29-aastane Ruiz on profina pidanud 33 matši. Kirja on ta saanud 32 võitu ja ühe kaotuse. 21 duelli on Ruiz lõpetanud nokaudiga.

Joshua ja Ruizi duell Madison Square Gardenis algab Eesti aja järgi pühapäeva hommikul kella kuue ja seitsme vahel.