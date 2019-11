Nokaudimasin lubadus raskekaalu tiitlimatšiks: olen valmis tapma

Wilder ja Ortiz on omavahel ka varasemalt kohtunud. 2018. aasta 3. märtsil jäi New Yorgis peale Wilder, kes võitis kümnenda raundi tehnilise nokaudiga.

34-aastane Wilder on karjääri jooksul saanud külge tõelise nokaudimesitri austava nimetuse. Praeguseks on ta pidanud 42 matši, millest ta on võitnud 41 (lisaks sinna juurde viik Tyson Fury'ga). Seejuures on koguni 40 võitu saabunud nokaudiga.

40-aastane Ortiz on profina teeninud 31 võitu (26 nokaudiga) ning ühe kaotuse. Ainus kaotus pärinebki mullusest duellist Wilderiga.

Seekordse matši eel lubas Ortiz, et nüüd saab ta tiitli endale. „Olen sõdur. Ma ei tagane ühegi võitluse ees. See on minu teine võimalus tiitli võitmiseks ja ma ei kavatse seda raisku lasta,“ lubas Ortiz CBS Sportsile antud intervjuus.

Wilderile oli selline lubadus loomulikult meeltmööda. „Mul on hea meel, et ta midagi sellist ütles, kuna ma võin ta lihtsalt tappa. Inimesed teavad minu valmisolekut. Nad teavad, milleks ma olen võimeline. Ma ütlen seda igasuguse kahetsuseta, kuna ringi astudes ei tunne ma ühelegi vastasele kaasa,“ teatas ameeriklane.