Muhammad Ali poeg usub, et ta isa ei oleks toetanud praeguseid rassismivastaseid liikumisi

Ali pojalt küsiti, kuidas tema lahkunud isa oleks reageerinud Black Lives Matter protestidele, sest Muhammad Ali võitles ise samuti sarnaste väärtuste nimel.

Muhammad Ali neljandal surma-aastapäeval tegi The New York Post intervjuu Ali Junioriga, et arutada tema isast. Poeg rääkis, kuidas ta legendaarne esivanem tõesti võitles rassismi vastu, kuid see, mis praegu toimub, poleks talle üldse meeldinud. Ali Junior tunnistas, et ta isa oleks seda liikumist kutsunud rassistlikuks ja protestijaid saatanateks.

“Ära peksa asju segi, ära laasta linna. Sa saad rahulikult protestida. Mu isa oleks öelnud, et need protestijad pole muud kui saatanad. Mu isa ütles, et kõik elud on olulised,” tunnistas Ali Junior.

“Ma arvan, et see on rassistlik. Mitte ainult tumedanahaliste elud pole olulised, vaid ka valgenahaliste, aasialaste - kõikide elud. Jumal armastab kõiki. Tapmine on vale hoolimata sellest, kes see on,” usutles legendaarse poksija poeg intervjuus The Postile.

48-aastane Ali väidab, et Floydi arreteermine oli õigustatud, kuid taktika selleks oli vale. “Politseinik käitus Floydi tappes valesti, aga inimesed ei mõista, et on veel kaadreid, kus oli näha, et ta ei allunud korraldustele. Politseinik tegi oma tööd, aga kasutas vale taktikat,” lõpetas Ali Junior oma intervjuu.

Maailmaklassis poksimise kõrvalt oli Muhammad Ali ka aktivist, kes astus rassismile vastu terve elu. 1968. aastal seadis raskekaalu maailmameister ohtu enda karjääri, kui keeldus astumast Ameerika Ühendriikide sõjaväkke.