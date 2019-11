Muhammad Ali endine abikaasa: Deontay Wilder on läbi aegade parim poksija

Madis Kalvet reporter RUS

Deontay Wilder armastab tähelepanu ja omapäraseid ringikostüüme. Foto: Steve Marcus, AFP/Scanpix

Üldise arvamuse kohaselt on läbi aegade parimaks poksijaks legendaarne Muhammad Ali. Tema kõrvale pannakse ka Mike Tysonit, kuid lõpuks on läbi aegade parima valimine ikkagi maitse asi. Ali endise abikaasa Khalilahi arvates on läbi aegade parim hoopis praeune tšempion Deontay Wilder.