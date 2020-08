Mike Tysonilt peksa saanud eksabikaasa on kindel, et poksilegendist valmiv film saab olema täis valesid

Tulevase linateose teemal on teravalt sõna võtnud Tysoni eksabikaasa Robin Givens, kes lahutas mehest 1989. aastal pärast kaheksakuulist abielu koduvägivalla tõttu.

"See suhe polnud minu jaoks lõbus," ütles 55-aastane näitleja ja modell intervjuus SiriusXM raadiojaamale, lisades, et ei taha, et teda selle filmiga kuidagi seostataks. Ta loodab, et teda filmi sisse ei kirjutata, vahendab The Sun.

Givens on siiani häiritud, kuidas Tyson oma vägivallatsemist 1989. aastal ilmunud elulooraamatus kirjeldas. "Ta solvas mind tõsiselt ja ma andsin talle lihtsalt "põmaki!" Ta lendas selili ja põrkas vastu igat korteri seina. See oli parim löök, mis ma kunagi oma elus olen andnud," ütles Tyson raamatus.

Tyson nimetas oma raamatus Givensit ja tema ema Ruthi "põhjakihiks" ning "kättemaksuhimulisteks" ning süüdistas neid pärast lahutust tema "nöörimises".

"Selles raamatus on nii palju asju, mis pole tõesed. See on tüütu ja on väga keeruline lasta end sellest mitte häirida," jätkas Givens, kelle sõnul on Tyson jätkanud valetamist ka oma järgmistes raamatutes.

"Elame ajastul, kus inimesed võivad lihtsalt valetada ja soppa loopida. Kui nad on piisavalt valjud, siis kõik lihtsalt usuvad seda."

Givens ei usu, et ka Tysoni filmis faktid vähegi tõesemad oleksid.

Tysonit mängiv Foxx ja filmi režissöör Martin Scorese on öelnud, et nad tahavad filmiga tõestada, et kõik on võimelised muutuma ja paremaks inimeseks saama, mis viitab omakorda sellele, et Givensit ei saa sellest filmist kuidagi välja jätta.