Mike Tysoniga vastamisi minev poksitäht: see on väga riskantne. Ta on hiiglaslik koletis

"Tema jalad ja reied on suured. Ka team käed on suured ning samuti kael!" rääkis Jones jr väljaandele World Boxing News. "See on väga riskantne, aga kõik on jumala kontrolli all."

"Varasemalt alistasin kõiki ja seda igas kaaluklassis, aga mis sa sellise vastu teed?" jätkas ameeriklane, kes hoidis MM-tiitlit karjääri jooksul koguni neljas erinevas kaaluklassis. "See on nagu Taaveti ja Koljati vastasseis. Ta on gigantne koletis, nagu me teame. Mina olen väike Taavet, aga jumal hoiab mind ja see on kõik, mida ma vajan."

Karjääri jooksul 75 profikohtumisest pidanud Jones jr võitis neist 66 (47 nokaudiga). Tyson sai 58 kohtumisega kirja 50 võitu (44 nokaudiga).

Roy Jones juunior Mikhail Japaridze/TASS