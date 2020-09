Mike Tysoni treeneri julge avaldus: ta suudaks alistada ka praegused staarid

Teatavasti naaseb Tyson poksiringi 28. novembril, kui ta läheb heategevuse eesmärgil näidismatšis vastamisi teise endise maailmameistri Roy Jones juunioriga (51). Tysonit treeniva Cordeiro hinnangul ei peaks poksija tingimata piirduma ühe näidiskohtumisega.

"Ma usun, et Mike saab sellega hakkama," vastas Cordeiro küsimusele, kas tema hoolealune suudaks võita Tyson Furyt, Anthony Joshuat ja Deontay Wilderit. "Ta poksib jõusaalis iga päev, tema parim on alles ees."

"Miks mitte? Kui Tyson tahab end ühel päeval tõestada ja oma tehnika proovile panna, siis miks mitte maailmameistri tiitli nimel võidelda," arutles treener. "Tyson on midagi erilist. Mul on 32 aasta jooksul olnud palju võimalusi erinevate meistritega treenida, aga ma pole kunagi treeninud 54-aastast meest. Ta on väga muljet avaldav."