Mike Tysoni tagasitulekumatš lükkub edasi

Matš pidanuks esialgu Lõuna-Californias toimuma 12. septembril, kuid peetakse väljaande The Athletic hoopis 28. novembril.

Portaali The Ring teatel on põhjus selles, et Tysoni tiim näeb edasi lükkamise korral võimalust teenida internetiülekande piletiostjate pealt rohkem tulu. Samuti loodetakse novembris publik ka saali lubada, mida septembris veel kindlasti teha ei saa.

54-aastane Tyson pole poksiringis käinud alates 2005. aasta 11. juunist, mil ta kaotas Kevin McBride'ile. 51-aastase Jones'i viimane matš oli 2018. aastal.

Tysoni ja Jonesi näidislahingut soojendavad üles mitmed teised põnevad matšid. Teiste seas on lubanud kindad vastamisi panna juutuuber Jake Paul ja endine NBA mängija Nate Robinson.