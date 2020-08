Mike Tysoni suur tagasitulekumatš on sattunud ohtu

Kaks poksi suurkuju pidid algselt minema vastamisi 12. septembril Lõuna-Calfifornias, kuid platvorm Triller, mis matšist otseülekande teeb, teatas kümmekond päeva tagasi, et suur vastasseis leiab aset 28. novembril.

Portaali The Ring teatel oli põhjus selles, et Tysoni tiim näeb edasi lükkamise korral võimalust teenida internetiülekande piletiostjate pealt rohkem tulu. Samuti loodetakse novembris publik ka saali lubada, mida septembris veel kindlasti teha ei saa.

51-aastane Jones jr avaldas Daily Mailile antud intervjuus, et nõuab sellise otsuse eest kompensatsiooni ning ei välista ka kohtumisest loobumist. "Ma ei ole enam täiskohaga poksija, seega tegelen ka muude asjadega, et sissetulekut teenida. Kui ma ei saa muid asju teha, siis peaksin selle eest kompenseeritud saama, sest see muudab minu graafikut. See pole aktsepteeritav."

"Me püüame midagi kokku leppida," jätkas ameeriklane. "Minu advokaadid räägivad tema omadega ja püüame jõuda parema olukorrani, kus ma saaksin kompensatsiooni. Kui asi toimima ei saa, võib kohtumine üldse ära jääda. Miks ma peaksin muutma kuupäeva ja kogu enda aasta sassi lööma, kui ma leppisin kokku 12. septembriks."

Karjääri jooksul 75 profikohtumisest pidanud Jones jr võitis neist 66 (47 nokaudiga). Tyson sai 58 kohtumisega kirja 50 võitu (44 nokaudiga).

Roy Jones juunior (vasakul) REUTERS/Maxim Shemetov