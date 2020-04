Mike Tysoni soovitus Deontay Wilderile: kasva suureks!

34-aastane Wilder pidi karjääri esimese kaotuse vastu 23. veebruaril, kui kaotas WBC tiitlimatšis britile Tyson Furyile. Pärast matši süüdistas ameeriklane kaotuses liiga rasket kostüümi, millega ta poksiringi sammus. "Lihtne fakt on see, et mu kostüüm oli mu jaoks liiga raske. Mul polnud matši alguseks enam jalgu."

Mike Tysoni sõnul peaks Wilder kurtmise lõpetama ning poksikarjääriga edasi minema. "Ta räägib, et tahab alla anda: "Oh ei, minu elu on läbi. Olen teeninud 90 miljonit dollarit, aga nüüd on elu läbi. Tahan surra." Kasvagu suureks!" sõnas poksilegend hiljutises intervjuus.

"Wilder võib jätkuvalt palju raha teenida," jätkas Tyson. "Ta ei peaks tundma end kurvana. Wilder peab edasi pingutama ning minema enesekindlalt poksima."

Wilder kasutas koheselt ära võimaluse käivitada lepingus olnud klausel, mis lubas kaotajal võitja taaskord välja kutsuda. Kui algselt pidid Fury ja Wilder minema kolmandat korda vastamisi 3. juulil, siis koroonaviiruse pandeemia tõttu on tiitlimatš lükatud edasi oktoobrisse.

Tysoni sõnul on Wilderil kolmandas matšis omad võimalused, kui ta suudab enesekindluse taastada. "Esimeses matšis poksis ta eneskindlalt, aga teises enam mitte. Kui Wilder ei suuda vigadest korrektuurid teha, siis ei pea ta Fury vastu pikalt vastu. Samas teenib ta palju raha, seega kõik pole nii halb."