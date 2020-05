Mike Tysoni meeletu jõud: poksilegend lõi juba 12-aastaselt täismehi nokauti

Teddy Atlas, kes kuulus Cus D'Amato (endine legendaarne poksitreener ja -mänedžer - toim) treeneritetiimi, töötas Tysoniga koos poksilegendi nooruspõlves. "Mul on vedanud, et olen saanud aastate jooksul koos töötada mitme erilise poksijaga. Kui rääkida kõige puhtamast talendist, siis varasest east saadik oli näha, et selleks on Mike Tyson. Ta kaalus 12-aastaselt 86 kilo, kuid ei olnud paks."

"Tyson avaldas muljet minule ja D'Amatole. Esimesel päeval pidi Tyson minema vastamisi 27-aastase profipoksijaga ja ta sai tema vastu hakkama," meenutas Atlas, kelle sõnul on Tyson tugevaima löögiga poksija, keda ta juhendanud on. "Iga mees, kes 12-13-aastaselt täiskasvanud mehi nokauteerib, on hea löögiga. Me ei saanud teda lastega koos treenima panna, sest teisi lapsi polnud lihtsalt. Seega palkasime täismehi ja Tyson lihtsalt nokauteeris neid."

12-aastast Tysonit juhendama hakanud Atlase koostöö poksitähega lõppes kõigest kolm aastat hiljem. Nimelt ähvardas Atlas relvaga Tysonit tappa, kuna ta oli ahistanud treeneri 11-aastast sugulast. Konflikt lõppes Atlase väljaviskamisega D'Amato tiimist.