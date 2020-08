Mike Tysoni lastele isa idee ei meeldi: mida nemad ka teavad? Keegi neist mulle vastu ei saaks

"Minu lapsed arvavad, et peaksin oma vana tagumiku maha istutama," rääkis kaheksa lapse isa Tyson. "Mida nemad ka teavad? Nad ei tea, kuidas poksida. Ükski mu lastest ei saaks mulle vastu, seega millest nad räägivad?"

Tysoni endine treener, Jeff Fenech usub samas, et ameeriklane suudaks saada vastu praegustelegi tipptegijatele. "Poks pole enam sama. Garanteerin, et kui Tyson treeniks kuus nädalat järjest, lööks ta (Deontay) Wilderi ühe minutiga pikali. Kui need mehed lüüakse Tyson Fury poolt nokauti, kes on suurepärane poksija, aga mitte liiga tugeva löögiga, siis Mike lihtsalt tapaks nad," arutles Fenech.

Tyson läheb Jones juunioriga vastamisi 12. septembril Los Angeleses.