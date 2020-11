Mike Tysoni hea vorm šokeeris UFC bossi: võitlussport on noorte meeste mäng, aga Tyson nägi võimas välja!

Kuigi kohtunikud kuulutasid välja viigi, leidsid paljud, et võitu vääris endine absoluutne maailmameister Tyson, kes oli kogu matši vältel ründavamaks pooleks. Samas Jones jr seisis kaitses hästi ning ühtegi väga ohtlikku momenti ei suutnud kumbki mees tekitada.

"Võitlussport on noorte meeste mäng, aga Tyson nägi täna kuradi võimas välja! Mind jahmatas see, kui hea ta välja nägi," kommenteeris matši vabavõitlussarja UFC juht Dana White. "Ma muretsesin Roy pärast. Roy on olnud viimastel aastatel Tysonist aktiivsem, aga tema väsis täna hoopis kiiremini. See šokeeris mind."

White lisas, et tal on siiski mõlema mehe üle hea meel. "Loodan, et nad teenisid ropult raha. See matš ületas minu ootusi," sõnas ta.

Mehelt uuriti veel, kas Tyson peaks tulevikuski poksiringis võitlema. "Ta nägi hea välja. "Ta on täiskasvanud mees, kes teab ise, mida teeb. Seda matši oli väga lõbus vaadata ning minu arvates võitles Tyson hästi," tõdes White.