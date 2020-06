"On tõsi, et me jõudsime koos Pittiga maja ette. Ma ei ole Mike Tysoni elulooraamatut lugenud, aga olen saanud aru, et ta rääkis, et jäime talle voodis vahele. Seda ei juhtunud mitte kunagi. Mitte kunagi ei juhtunud seda. Me tulime vist ühelt võttelt," vastas Givens küsimusele, miks ta näitlejaga üldse samas autos oli.

Tyson väitis 2013. aastal ilmunud raamatus "Mike Tyson. Vaieldamatu tõde", kuidas Pitt anus, et poksitäht ei lööks teda. "Ei. Kas see kõlab nagu Brad?" kommenteeris Givens eksabikaasa öeldut.

Tyson ja Givens abiellusid 1988. aasta veebruaris, kuid lahutasid kõigest aasta hiljem.