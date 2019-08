Mike Tysoni aus ülestunnistus: kasutasin oma naise ja lapse uriini, et vältida positiivse dopinguproovi andmist

53-aastane Tyson on varasemalt tunnistanud, et tarvitas karjääri ajal narkootikume, sealhulgas nii kanepit kui kokaiini ning seda ka vahetult enne poksimatši.

"Kasutasin naise uriini dopinguproovi andes," rääkis Tyson ESPN-ile. "Kui mu naine aga mind hoiatas, et ma jään sellega vahele, sest proov näitab, et ta on rase, siis otsustasin, et parem oleks oma lapse uriini kasutada."

Karjääri jooksul jäi Tyson korra siiski narkootikumidega vahele. 2000. aastal toimunud matši järel Lou Savaresega andis ameeriklane positiivse dopinguproovi, mille tagajärjel tema võit tühistati ning määrati 200 000 dollari suurune trahv.