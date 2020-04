Mike Tyson sattus elu esimesse kaklusse 10-aastaselt: üks mees rebis tuvil pea otsast ja viskas mind verega

Juba noorena kasvatas Tyson tuvisid oma magamistoas, mille tõttu käis tal tihti kodus ka külalisi. Tuli ka ette olukordi, mil Tysonilt prooviti linde varastada. Ühtlasi oli see ka põhjus, miks Tyson 10-aastaselt esimest korda elus kaklusesse sattus.

"Palusin üht meest, et ta mulle mu linnu tagasi annaks," vahendas Insider ameeriklase sõnu. "Ta rebis tuvil pea otsast ja viskas mind verega. Sõber ässitas mind ründajaga kaklema ning ütles, et ma ei kardaks teda. Hakkasin lihtsalt kätega vehkima ning lõin vist teda rohkem kui ta mind. Ma vist võitsin selle kakluse."

"Tuvid oli minu elu esimene armastus," jätkas Tyson. "Ma ei oska öelda miks, isegi sellest rääkimine tundub naeruväärne. Tuvid on väga sarnased inimestele."

Tuvide tõttu on Tyson hiljemgi tülidesse sattunud. "Ühel hommikul avastasin, et minu lemmiktuvi Julius on surnud," rääkis poksilegend portaali Talksport vahendusel. "Olin masenduses. Jätsin Juliuse koos linnukastiga ukseesisele ning läksin korraks midagi tooma. Tagasi jõudes nägin, kuidas prügimees oli teda ära viskamas."

"Jooksin ta juurde ja lõin oma võimsa parema käega ta põrandale pikali. Olin ta nokauti löönud ja ta lamas maas krampides," tunnistas ameeriklane.

Skandaalne poksija, kes oli aastate jooksul nii narkootikumide kui alkoholiga hädas, avaldas 2014. aastal, et on oma deemonitest jagu saanud. "Alistusin kõrgeima jõu ees. Ütlesin: "Aita mind. Ma ei saa enam midagi teha. Juhata mind. Jumal, või kes iganes... Ma ei tea, mida teha," rääkis ta toona The Guardianile.

"Ma vaatan oma elule tagasi ja näen, et mul polnud emotsionaalset probleemi. Mul oli moraalne probleem. Mul polnudki mingit moraali," lisas ta.