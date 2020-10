Mike Tyson pole rahul, et peab poksima naiste reeglite järgi

Nii Tyson kui Jones sooviks 28. novembril Los Angeleses peetavas matšis poksida tavapäraste reeglite alusel ehk kolmeminutiliste raundidega.

"Ma pole selle üle üldse õnnelik. See on naiste jaoks. Miks meil on kaheminutilised raundid?" küsis Jones neljapäeval.

"Ma olen kindel, et neil (korraldajatel) on omad põhjused. Kuid nagu me teame, naised poksivad kaks minutit," lisas Tyson.

Viimati 15 aastat tagasi poksiringis ametliku matši pidanud Tyson lükkas ühtlasi ümber väited, et sellest kohtumisest tuleb suur tsirkus ja näitemäng, mitte aga korralik poksimatš.

"Pole tõeline võitlus? See on Mike Tyson versus Roy Jones. Mina lähen ringi võitlema ja loodan, et tema tuleb võitlema, ja see on kõik, mis teil on vaja teada," lisas 54-aastane Tyson.