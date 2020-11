Mike Tyson pettis dopingukütid ära: täitsin võltspeenise beebi uriiniga

54-aastase Tysoni sõnul kasutas ta dopinguproovide andmisel võltspeenist, mis oli täidetud kellegi teise uriiniga.

"Panin sinna oma beebi uriini. Ja kord, kui ma kasutasin oma naise uriini, ütles ta, et vaata, et sulle ei öelda, et sa rase oled. Seejärel ma enam naise uriini ei kasutanud, ainult beebi oma," rääkis Tyson.

Poksikuulsus lisas, et sooritusvõimet parandavat dopingut ta tegelikult ei kasutanud, küll tarvitas aga pidevalt marihuaanat, sest see aitas enne suuri matše lõõgastuda.

Tyson teeb suure tagasituleku poksiringi 28. novembril, kui kohtub Roy Jones Junioriga.