Mike Tyson külastab vanglas mõrvareid: nad on minu kõige vanemad sõbrad

Tyson ise sattus vanglasse 1991. aastal, kui ta mõisteti süüdi iluduskuninganna Desiree Washingtoni vägistamises. Poksilegend pääses uuesti vabadusse 1995. aastal.

Brooklynist pärit Tyson kasvas üles väga karmis naabruskonnas ning ta sattus sarnaselt sõpradele pidevalt pahandusesse. Tysoni sõnul päästis tema elu poks ja legendaarne treener Cus D'Amato.

„Minu elu läks sõprade omast lahku. Nendest said mõrvarid, kuid mina hakkasin poksijaks,“ meenutas Tyson oma nooruspõlve. „Olen õnnelik, et ma ei ole nendega koos vanglas. Siiski käin neil vanglas külas. Mõni neist on saanud neli või viis eluaegset vanglakaristust.“

„Nad on ikkagi minu kõige vanemad sõbrad,“ lisas ta.

Mike Tyson. Foto: Jason Lee, Reuters/Scanpix