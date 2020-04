Mike Tyson kirjeldas detailselt, kuidas ta Tyson Fury vastu võitleks

See pole aga takistanud Tysonit unistamast, kuidas ta Fury oma parimas vormis alistaks. 53-aastane poksilegend rääkis sellest hiljuti ajakirjale Ring Magazine.

"Tyson Fury suuruse poksija vastu pead sa olema agressiivne, liigutama oma pead ja olema raskesti tabatav, sest kui sa nii suure mehe vastu paigal seisad, oled sa lihtne sihtmärk," ütles Mike Tyson.

"Sa pead ründama, kasutama nurki ja tema löögiulatusest eemale hoidma. Sa pead olema lähedal, aga sa ei tohi jääda distantsile, mis lubab tal sellest puhtalt pääseda."

Arutledes, milliseid eeliseid Furyl tänu oma pikkusele on, ütles Tyson, et see tegur ei pruugi alati just eeliseks ollagi.

"Paljud inimesed ei mõista, et suurus ja stiil ei ole ringis kõige tähtsamad asjad. Selleks on võitlusvaim, mis võitleja võiduni viib. Tema sihikindlus, soov võita ja iha on need, mis temast tšempioni teevad," arutles Tyson.

"Aga oma parimatel aegadel, ma arvan, olin ma suurim võitleja alates Achillesest, "Sõja seadustest", Jumala ja aegade algusest peale - ma olin võitmatu. Ning kui on mõni võitleja, kes nii ei arva, siis on neil probleem."