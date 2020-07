Mike Tyson keeldus 20 miljoni dollari suurusest võitluspakkumisest

BKFC ehk Paljaste Nukkidega Võitlussarja juht David Feldman avaldas portaalile The Ring Monday, et tema organisatsioon tegi Tysonile väga helde pakkumise. “Me olime valmis talle maksma 20 miljonit dollarit ning muid boonuseid, kuid ta keeldus meie ettepanekust,” rääkis Feldman.

“Tysoni esindaja sõnas, et tal on juba juulis matš paigas, kuid siis hiljem ütles, et hoopis augustis. Eks ole näha, mis temast saab,” rääkis võitlussarja juht.

Tysoni lähedane kontaktisik võttis loo avaldanud portaaliga ühendust, et jagada lisakommentaare. “Tema inimesed ütlesid mulle eelmisel nädalal, et Mike isegi ei kaalunud seda pakkumist,” avaldas allikas.

54-aastane endine raskekaalu maailmameister on juba mõnda aega õrritanud avalikkust, et kavatseb naasta võitlusringi. Seni pole veel ühtegi ametlikku matši avalikustatud.