Mike Tyson avameelselt abielust: kui mul poleks abikaasat, tapaksin end ära

Varasemalt kahel korral abielus olnud Tyson abiellus 2009. aastal Lakiha Spiceriga. Just Spicer on aidanud Tysonil ellusuhtumist muuta. "Ilma oma naiseta oleksin metsik loom. Vanemaks saades olen hakanud naisi teise pilguga vaatama," rääkis Tyson podcastis "ExpediTIously". "Kui olin noorem, vaatasin neid ainult kui üht lõbu. Nüüd näen neis enda teist poolt."

"See on aidanud mul mõista, et olen mees. Praeguses eluetapis on naised minu õpetajad," jätkas Tyson. "Kui mehel pole veidi hirmu oma naise ees, ei ela ta elu õigesti."

Tyson, kes on varasemalt abielus olnud Robin Givensiga (1988-1989) ja Monica Turneriga (1997-2003), lisas, et just abielus olemine hoiab teda ohjes. "Sellepärast olengi kolm korda abiellunud, et ma ei suuda naiseta elada. Kui mul poleks abikaasat, tapaksin enda ära. See on tõsijutt. Ma olen sõdur, kes ei suuda ise mõelda. Vajan kedagi, kes mind kuulaks. Tunnen ennast."