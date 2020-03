Mike Tyson avaldas oma unistuste vastase: tema vastu tuleb räpaselt poksida

2005. aastal viimase profimatši pidanud Tyson võitis 58-st kohtumisest 50 (44 nokaudiga). 43-aastane Mayweather on võitnud kõik 50 (27 nokaudiga) profikohtumist, mis ta pidanud on.

"Oleksin väga tahtnud temaga poksida," avaldas Tyson. "Soovin, et ta oleks minu kaaluklassis."

Tyson lisas, et Mayweatheri vastu poksides ei saa reegleid järgida. "Loomulikult ei saa me kaaluerinevuse tõttu kunagi kohtuda, aga ma ei poksiks temaga nii, nagu teised teinud on. Oleksin õel ja poksiksin räpaselt."

"Tema vastu tuleb teha kõike, sest ta on lihtsalt liiga hea," kiitis poksilegend kaasmaalast. "Tema vastu on võimatu puhtalt poksida."