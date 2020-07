Mike Tyson avaldas: nutsin alati enne matši

Enda podcastis "Hotboxin With Mike Tyson" tunnistas legendaarne poksija, et nuttis peaaegu enne igat kohtumist, mis teda ees ootas. "Nutsin alati enne poksimatši. Ma lihtsalt olen selline," rääkis Tyson, kelle sõnul ei olnud pisarate põhjuseks mitte hirm või pinged, vaid asjaolu, et ta muutub poksiringis hoopis teiseks inimeseks.

"Sellega mehega kaasnes rohkemat kui vaid võitlusvaim," iseloomustas Tyson ennast poksiringis. "Ta tõi endaga kaasa armukadedust, lihtsalt kadedust, süütunnet ja veel palju muud."

2005. aastal profikarjäärile joone alla tõmmanud Tyson on viimaste kuudega viinud end taas suurepärasesse füüsilisse vormi, sest soovib teatavasti lüüa kaasa mõnes heategevuslikus poksimatšis. Kuigi endisele raskekaalu maailmameistrile on tehtud mitmeid pakkumisi, pole veel üht kindlat vastasseisu välja hõigatud.

Tyson usub, et nüüd on ta poksiringis rahulikum. "Ta on nüüd hoopis rohkem kontrolli all," rääkis Tyson endast. "Siiski ilmub ta vahetevahel pinnale."