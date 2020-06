Mike Tyson arutles põneva küsimuse üle: kuidas mööduks poksimatš tema ja Muhammad Ali vahel?

"Tema puhul peaksin valmistuma 15 raundiks, sest keegi ei löö teda nokauti. Oma tippajal ei oleks keegi suutnud teda nokauti lüüa," kiitis Tyson neli aastat tagasi siitilmast lahkunud poksilegendi. "Ta on ilusa näoga tänavakoer. Ali jätab viisaka mulje, kuid ta pole seda. Sisemiselt on ta täpselt sama kole nagu mina. Ta on üks metsik loom."

53-aastane Tyson pidas profikarjääri jooksul 58 kohtumist, millest võitis 50 (44 nokaudiga). 2016. aastal 74-aastaselt siitilmast lahkunud Ali kontole jäi särava karjääri jooksul 61 matšiga 56 võitu (37 nokaudiga).