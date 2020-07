Markko Moisar peab reedel Poolas elu neljanda profipoksimatši

Matš on kuueraundiline. 25-aastase Lodžiku jaoks on tegu elu kolmanda profimatšiga. Kaks varasemat on ta võitnud, ühe neist nokaudiga. Markko enda profipoksisaldo on kaks võitu ja kaotus.

Moisari viimane matš oli 22. veebruaril Tondiraba jäähallis. Poola matšiks oli tal aega valmistuda vaid kümme päeva, kuid ta on end selle ajaga kiiresti vormi saanud. Ettevalmistusel aitasid teda vend Mirkko, treener Kardo Peetri ja Leader Muay Thai Club.

"Vastasest tean niipalju, et ta on samuti kikkpoksi taustaga. Huvitav kogemus üle pika aja ringis olla nii lühikese etteteatamisajaga. Kõige kurioossem asja juures on see, et seda kohtumist pakuti mulle paar tundi pärast seda, kui olin just oma peas mõelnud, et võiks juba ühe poksimatši saada," kommenteeris Moisar.