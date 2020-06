Maailma ajaloo üks parimaid kergkaalu poksijaid nakatus koroonaviirusesse

Karl Aavik RUS

Poksikindad Eero Vabamägi

Hiljuti avalikustati, et endine maailma parim poksija Roberto “Hands of Stone” Duran andis positiivse koroonaproovi. Mees on hetkel haiglas meedikute hoole all.