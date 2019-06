Läti poksiäss taas suure tiitli jahil

„Viimaste matšide järgi otsustades peaks Briedis olema oma poolfinaalis kindel favoriit,“ arvas poksitreener- ja kommentaator Kaupo Arro. Samas on lätlase ja poolaka Krzysztof Glowacki matšil veel eriline tähendus, sest selle võitja kroonitakse WBC ja WBO-versiooni poolraskekaalu maailmameistriks! 34-aastane Briedis on varasemalt enda valduses hoidnud WBC mesitrivööd.

„Glowacki ei tohiks olla lätlasele suureks ohuks, aga poksis võib kõike juhtuda,“ lisas Arro. Pealegi – lätlase selja taga on kümnetuhandepealine publik. „Briedis on Lätis tõeline publikumagnet, päris selgelt tasus mullune üritus end ära, et ka sel aastal seal poksitakse.“

„Teine poolfinaal kuubalase Yunier Dorticose ja ameeriklase Andrew Tabiti vahel peaks tulema päris võrdne, väikese eelise annaks siiski Dorticosele,“ pakkus Arro.

WBSS ehk World Boxing Superseries’e poolraskekaalu poolfinaalmatšid on TV Play Sportsi ja https://tvplaypremium.ee/live otse-eetris laupäeva õhtul algusega kell 21.00, kommenteerib Kaupo Arro.