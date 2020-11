Kikkpoksiga on kõik! Maksim Vorovski teeb profipoksi debüüdi juba sel kuul

"Ma otsustasin kikkpoksikarjääri lõpetada ja minna üle profipoksile. Minu debüüt tuleb 16. detsemberil Valgevenes Minskis. Mul on suur au, et minu peatreeneriks saab Sergei Aleksandrovitš Põtalev. Treener, kes on kasvatanud palju amatööride poksimeistreid, samuti WBA maailmameistri ja EBU Euroopa meistri. Minu poksijakarjääri juhib tuntud Venemaa mänedžer Oleg Bogdanov. Plaanime pidada 4-5 matši aastas. Soovin avaldada tänu oma kikkpoksi ja Muay Thai treeneritele: Tony Hitrovile ja Mosa Chatchawanile teie töö eest, Te olete alati olnud minu jaoks olemas. Tahan tänada toetuse eest ka oma kikkpoksi-fänne ning koostöö eest Number One Fight Show'd. Olge terved! Jälgige mind poksiringis," kirjutas Vorovski.

Vorovski astus viimastel aastatel Eestis üles vaid Number One Fight Show'l, kellega tal oli eksklusiivne leping. Number One Fight Show 13. võistlus pidi aset leidma novembris, kuid oktoobri lõpus teatas organisatsioon ürituse edasi lükkamisest:

"Nr1 FightShow meeskond annab endast alati kõik, et luua Eesti tähelepanuväärsemaid sündmusi. Seejuures peame esmatähtsaks, et saaksite sealt kaasa üksnes kustumatuid muljeid ja emotsioone, kuid hoolime loomulikult ka teie tervisest. Arvestades Covid-19 epideemiast tulenevaid piiranguid ning meie soovi mitte anda järele ürituse kvaliteedis, otsustasime Nr1 FightShow korraldada 8. mail 2021. Märgime kuupäeva üheskoos kalendrisse ja jääme kevadet ootama."

Всем здравия, друзья! Я принял решение закончить кикбоксёрскую карьеру и перейти в профессиональный бокс🥊 Мой дебют... Posted by Max Vorovski on Esmaspäev, 2. november 2020