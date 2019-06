Kiirest ja tasuvast tööotsast sai paanika. Absoluutse tšempioni selgumine lükkub edasi

Sellest pidi saama kiire tööots. Anthony Joshua on viimaste aastatega tõusnud spordimaailma üheks suuremaks nimeks. Eesmärk on aga saada suurimaks. USA turg on tal seni veel vallutamata, just seal asuvad poksimaailma magusamad rahamäed. Selle nimel sõitiski Joshua 1. juuniks New Yorki.

Eesmärk oli mehhiklane Andy Ruiz võimalikult kiiresti nokauteerida. Soov oli pakkuda ameeriklastele midagi sarnast, nagu näitas Mike Tyson oma tippajal – kiireid ja jõulisi lööke ning seda, kuidas vastane puuna kukub. Seejärel oleks tulnud noppida vilju. Joshua pidi kümneks päevaks USA-sse tuuritama jääma, et populaarsust veelgi suurendada. Pärast tema kaotust tühistati kõik plaanitud reklaamüritused ja tuldi, saba jalge vahel, koju tagasi.