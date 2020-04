Tyson Fury seljatas 22. veebruaril WBC tiitlimatšis Deontay Wilderi ja sai teist korda profipoksi raskekaalu maailmameistriks. Fury võit oli niivõrd võimas, et temast hakati kohe rääkima kui peatsest absoluutsest tšempionist. Seejärel on sport koroonaviiruse tõttu varjusurma vajunud, kuid Furyl jagub teisigi probleeme. Minevikust on tulnud teda kummitama üks kastreerimata metssiga. Kui asjad lõppevad Fury jaoks kehvasti, võib teda oodata kaheksa-aastane võistluskeeld.