Kas Raili, kes varem oli Rasmus, pääseb Eesti meistrivõistlustel naiste hulgas starti?

Ta ei ole päris maailmameister ega olümpialane, kuid sport on teda köitnud terve elu ja nüüd on tal üks eriti suur unistus – osaleda Eesti meistrivõistlustel. Naiste hulgas. Treenida selleks, anda endast parim ja saada lõppkoht, mille on välja teeninud.

Saage tuttavaks: tema nimi on Raili ja ta on 30-aastane. Nimi Raili on passis olnud viimased kaheksa aastat, enne seda oli seal Rasmus. Ta saab hormoonravi, soovahetusoperatsiooni esialgu läbida ei plaani. „Sporti olen armastanud terve elu ja tegelenud mitme alaga. See on minu üsnagi ebastabiilses elus üheks läbivaks teljeks, mis on aidanud maandada eri muresid ja pingeid. Ma pole mingi tippsportlane, aga mingi tase ja treenitus mul on,” kirjutas Raili oma pöördumistes jalgpalli, suusatamise, kergejõustiku, poksi, tõstmise ning kulturismi ja fitnessi alaliidule.

See mõte tekkis tal viimaste aastate jooksul, kui räägiti palju nii vastuolulisest jooksustaarist Caster Semenyast kui ka sugu korrigeerinud sportlastest. Kuigi spordimaailmas on näiteid sugu vahetanud atleetidest küll, suhtutakse naiste hulgas võistlevatesse soovahetajatesse tihti negatiivselt. See ongi väga raske ja mitmetahuline teema. Eelmise aasta juunis võttis Raili viimaks südame rindu ja saatis kirjad välja.

Tõik, et Raili on tegelikult väljamõeldud karakter Eesti Päevalehe pikalt kestnud eksperimendis, pole selles loos lõppkokkuvõttes kuigi oluline. Tähtsam on see, mida ja kuidas Railile vastatakse – kas me oleme selle teema peale üldse mõelnud, millised on reeglid ja kas oskame seisukohta võtta? Suhtlus alaliitudega kujunes vägagi eriilmeliseks, vastuseid tuli seinast seina ja kohati läks suisa peitusemänguks.