Kas profipoksi raskekaal seisab uudse olukorra tõttu tõesti suure üllatuse lävel?

Raskekaalus WBA, WBO, IBF-i ja IBO meistrivöösid enda valduses hoidev Anthony Joshua ja bulgaarlasest väljakutsuja Kubrat Pulev pidid vastamisi minema juba 20. juunil, kuid koroonaviiruse tõttu lükati matši edasi. Esialgse plaani kohaselt oleksid mehed rusikad käiku lasknud Tottenhami jalgpalliklubi areenil 60 000 pealtvaataja ees, kuid nüüd madistatakse Wembley staadioni kõrval sisetingimustes asuval The SSE Arenal. Lõpuks lubatakse ringi äärde 1000 fänni.

Mullu suvel üllatuslikult Andy Ruiz juuniorile kaotanud ja detsembris meistrivööd tagasi võitnud Joshua on seekordse matši eel üsnagi närvilises olukorras ning seda tunnistas hiljuti ka mehe promootor Eddie Hearn. Vanameister Pulev on samal ajal vana rahu ise ning lubab kaheksa aastat noorema briti põrandale lüüa. 39-aastane Pulev on karjääri jooksul saanud kirja kõigest ühe kaotuse, kuid viimastel aastatel on ta rohkem tähelepanu saanud erinevate skandaalide tõttu.