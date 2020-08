Kardab hammustada saamist: Mike Tysoniga kohtuv poksitäht kavatseb enda kõrvad ära kindlustada

Nimelt teatas Venemaa kodakondsusega ameeriklasest poksitähe mänedžer Zsolt Barna, et nad otsivad kindlustusfirmat, kes oleks valmis Jones juuniori kõrvad ära kindlustama, kirjutas portaal RT. Barna sõnul on see vajalik "potentsiaalse erakorralise sündmuse puhul".

Jones juuniori mure tuleneb kurikuulsast 1997. aasta poksimatšist Mike Tysoni ja Evander Holyfieldi vahel, kus Tyson vastase kõrvast tüki hammustas. Matš lõppes Tysoni jaoks diskvalifitseerimisega. Lisaks määrati talle kolme miljoni USA dollari suurune rahatrahv.

Mike Tyson ja Evander Holyfield 1997. aastal. AP Photo/Jack Smith