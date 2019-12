Kalendrisse kirja! Selgus Tyson Fury ja Deontay Wilderi korduskohtumise kuupäev

Rohkem kui aasta tagasi toimunud matši lõpptulemuse üle on palju vaieldud. Fury löödi viimastes raundides kahel korral põrandale, kuid sellest hoolimata ei suutnud kolm ringikohtunikku, kellest üks oli inglane ehk Fury rahvusvkaaslane, võitjas otsusele jõuda. Just inglane Phil Edwards oma skoorikaardile viigilise tulemuse kirjutaski. Ülejäänud kohtunikud olid pannud 115:111 võidu Wilderile ja 114:112 võidu Furyle.

Fury vallandas hiljuti oma treeneri Ben Davisoni, kes aitas tal kaalu langetada ning sõltuvuse ja sügava depressiooniga võidelda ning tagasi tiitlipretendendiks üles vuntsis.

Taaskord tuuakse Fury ja Wilderi matšis ringi ameeriklasele kuulub WBC maailmameistrivöö, millele ilmselt järgmisena poksib inglane Anthony Joshua, kelle omanduses on IBO, IBF-i, WBO ja WBA tiitlivööd. Joshua on öelnud, et tema unistus oleks viies vöö kätte saada juba 2020. aastal.

Fury on pärast Wilderiga kohtumist saanud kaks kerget võitu vähemtuntud vastaste vastu. 15. juunil alistas ta tehnilise nokaudiga teises raundis sakslase Tom Schwarzi, 14. septembril kohtunike ühehäälse otsusega 12 raundi järel rootslase Otto Wallini.

Wilderi kaks viimast matši on lõppenud puhta nokaudiga. 18. mail lõi ta juba esimeses raundis põrandale pikali ameeriklase Dominic Breazeale ning 23. novembril tegi seitsmendas raundis sotid selgeks kuubalase Luis Ortiziga.