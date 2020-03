Kaks sportlast nakatusid skandaalsel turniiril koroonaviirusega, võistlusel osalesid ka Eesti koondislased

Nakatunuteks on kaks Türgi poksijat ja nende treener.

Londoni turniiril osalesid ka kolm Eesti poksijat - Stiven Aas, Pavel Kamanin, Semjon Kamanin. Türklastega nad ringis vastamisi ei läinud.

"Olen hämmingus, et rahvusvaheline olümpiakomitee ja Suurbritannia valitsus lubasid turniiril toimuda. Meie inimesed nakatusid viirusega just seal. Poksiringkondades oli enne turniiri palju kahtlusi, muu sport oli juba ära lõpetatud," ütles Türgi poksiliidu president Eyup Gozgec The Guardianile.

"Kuigi sportlasi ravitakse ja nende seis on hea, siis tegu oli sellegipoolest kohutava tagajärjega, milles on süüdi rahvusvaheline olümpiakomitee," lisas ta.

Ka Euroopa poksiföderatsiooni juht Franco Falcinelli hoiatas juba turniiri toimumise ajal, et sportlaste risk koroonaviirusesse nakatuda on väga suur.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!