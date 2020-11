Kaks Eesti poksijat kindlustasid Euroopa meistrivõistlustel vähemalt pronksmedali

Bulgaaria pealinnas Sofias toimuvatel meistrivõistlustel suutis kuni 60-kilogrammiste juunioride Eesti meister Palm alistada veerandfinaalis lätlase Renats Sarovsi. Palmi võit valiti seejuures Euroopa poksiagentuuri poolt päeva parimaks. Kui avaraundis sai end alguses paremini käima just lätlane, siis head soovitused treeneritelt aitasid sel aastal seni võitmatuna püsinud Palmil matši enda kasuks pöörata.

Poksiklubi Kontakt kasvandik Palm, kelle suurimaks unistuseks on poksida ühel päeval olümpiamängudel, kohtub poolfinaalis bulgaarlase Toni Sotiroviga.

Poolfinaali on turniiril pääsenud ka naispoksija Aleksandra Meliss, keda ootab kuni 70-kilogrammiste kaalukategooria poolfinaalis ees Kosovo poksija Alnera Brahimi.

“Kuigi lõppev aasta on olnud kõigi jaoks keeruline, võiks siiski tunnistada, et Eesti poksiliidu jaoks on see aasta olnud erakordne!“ sõnas poksiliidu peasekretär Jelena Kalbina. „Hoolimata raskest ajast, kus koondislaste treeningprotsess on olnud katkendlik ja keeruliselt planeeritav pandeemia tõttu kehtestatud piirangutest, on meie koondis tänavu toomas Eestisse üleni kolm EM-medalit!”

Kas poodiumil suudetakse ka kõrgemale astmele sammuda selgub homme, 1. detsembril, kui peetakse poolfinaalid.